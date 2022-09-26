Neşet Ertaş filminin yeni fragmanı yayınlandı

Türk halk müziğinin önemli ozanlarında olan Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin ikinci fragmanı yayınlandı.

Neşet Ertaş 2012 yılında prostat kanseri tedavisi görürken hayata gözlerini yummuştu. Unutulmaz eserlere sahip ozanın ölümden sonra, Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir eser kaleme alınmış ve bu esere “Garip Bülbül Neşet Ertaş” adı verilmiş.

Büyük ustanın hayatı beyaz perdeye taşınırken, Neşet Ertaş’ın zorluklarla geçen hayat mücadelesine dair ayrıntılar da filmde yer alıyor.

FRAGAMAN BEKLENTİYİ YÜKSELTİYOR

Filmin yapımcısı daha önce Müslüm Gürses’in hayatını ve Ayla filmini konu almış Mustafa Uslu’dur. Yönetmeni ise Ömer Faruk Sorak’tır. Erol Parlak kitabı yazarken Neşet Ertaş’ın isteği dışında yazmıştır. Bu nedenle Ertaş’ın ailesi mahkemeye başvurmuş ve filmin çekilmemesini talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Filmin kadrosunda Ramazan Bağgül, Bektaş Dolu ve Zara gibi isimler yer alıyor. Neşet Ertaş’ın türkülerini ise Bektaş Dolu seslendiriyor.

FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.