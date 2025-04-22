Neşe Karaböcek: Kardeşimi affetmedim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek, hayatını anlattığı 'İşte Benim Masalım' adlı kitabının tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Önceki gün Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes ile birlikte kameraların karşısına geçen Karaböcek, kitabıyla ilgili soruları yanıtladı.

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"USTURUPLU BİR ŞEKİLDE YAZMAYA ÇALIŞTIM"

Kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan ilişkisine de değinen sanatçı, bu konudaki sorular üzerine; "Evet, ona da değindim. Küçük bir şey, çok ayrıntılı anlatmadım. Onun da çocukları var, bizim de çocuklarımız, torunlarımız var. Hepsini düşünerek usturuplu bir şekilde yazmaya çalıştım" dedi. Şarkıcı, "Kardeşinizi affettiniz mi?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

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"OĞLUMU KAYBETTİKTEN SONRA YAZMAYI BIRAKTIM"

Oğlu Hasan Ali Yeter’in vefatıyla büyük bir acı yaşayan Neşe Karaböcek; "Kitapta oğlunuz Hasan’a da yer verdiniz. Yazarken neler hissettiniz?" sorusuna ise "Ağlayarak yazdım" şeklinde cevap verdi. Karaböcek; "Bu kitabın aslında 5 yıl önce bitmesi gerekiyordu. Oğlum Hasan’ı kaybettikten sonra yazmayı bıraktım. Şimdilerde yeniden ele aldım ve bitirdim. İnşallah hayranlarım da hayatımı okur, sizler de okursunuz ve benim kim olduğumu anlarsınız" diye konuştu.

Neşe Karaböcek, "Kitabın filme aktarılması söz konusu olur mu?" sorusuna ise, "Film için teklifler var, neden olmasın? İnşallah çekilir ve beyazperdeye taşınır" yanıtını verdi.