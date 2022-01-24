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Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nescafe 4. dönem sonuçları bellli oldu mu?

Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nescafe 4. dönem sonuçları bellli oldu mu? Nescafe çekilişi ödülleri

Nescafe çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurdumuzun dört bir yanında çekilişe katılım gösteren binlerce vatandaşımız; Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, sonuç tarihi belli oldu mu sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve ödüllere ilişkin bilgiler...

24.01.2022 - 16:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Büyük bir merakla araştırılan Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları belli olmuştu ve artık gözler 4 dönem sonuçlarında. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte son durum...

  • KAMPANYA ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR?

    Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır.

    Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.

  • ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.

    Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

  • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

     

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