Nermin Bezmen: Biricik oğlumla hayatı kutladık!

Çok geçmeden Nermin Bezmen'in oğlundan güzel haber geldi. Oğluyla birlikte çekilen bir kareyi paylaşan Bezmen; "Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim, biricik oğlum hastaneden çıkıp evine döndü" dedi.



Nermin Bezmen şunları söyledi: Oğlumun geçirdiği bu çok kritik süreçte sevginizle, dualarınız ve şefkatli mesajlarınızla büyük destek ve moral oldunuz. Minnettarım! Ailece minnettarız! Her birinize tek tek teşekkür etmeye her zaman fırsat bulamıyorum ama her mesajınızı şükranla okuyorum. Tanrım, sizlere de acı, hüzün göstermesin, hastalarınız şifa bulsun!

Yaradan, oğulcuğumu bize bağışladı, şükürler olsun! İnşallah yine böyle sıhhatle ayağa kalkacak, yine ailece yolculuklara çıkacağız beraber…