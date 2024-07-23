Fenerbahçe'de yolcu listesinde sayı artıyor!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadro yapılanmasına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lugano maçı için kadrosunu bildiren Sarı-Lacivertlilerde birçok isim kadroya yazılmadı. İşte Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalleri...
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Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
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Sarı-Lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.
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Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
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Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.
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Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder'in ise İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladığı iddia edildi.
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Deneyimli futbolcunun Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'yle görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Cengiz'in de Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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