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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yolcu listesinde sayı artıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yolcu listesinde sayı artıyor!

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadro yapılanmasına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lugano maçı için kadrosunu bildiren Sarı-Lacivertlilerde birçok isim kadroya yazılmadı. İşte Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:24
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          Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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          Sarı-Lacivertli ekipte gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı.

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          UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

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          Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

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          Bu futbolcularla yolların en kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

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          Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun, UEFA Listesine almadığı Cengiz Ünder'in ise İtalya'ya dönüş için bavullarını toplamaya başladığı iddia edildi.

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          Deneyimli futbolcunun Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'yle görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Cengiz'in de Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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