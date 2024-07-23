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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinem'in çığlığı yankı buldu! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sinem'in çığlığı yankı buldu! Kendisini 7 kez bıçaklayan cani tekrar gözaltına alındı

        Başkentte eski eşi Sinem Türk'ü 7 kez bıçaklayıp ağır yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanırken tahliye edilen Sinan Ö., itiraz üzerine gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:48
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        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
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        Ankara'da eski eşi Sinem Türk'ü bıçaklayarak yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık Sinan Ö., tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 25 Ekim 2023'te sanık Sinan Ö. hakkında eski eşi Sinem Türk'ü hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde bıçakla yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

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        Tutuklu yargılanan sanığın 12 Temmuz'daki duruşmada tahliye edildiği, başsavcılığın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazı üzerine sanığın dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Sinem'i 7 kez bıçakladı, tahliye edildi!
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        Fotoğraflar: DHA

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