Nerede Oy Kullanacağım? Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan sorulardan biri oldu. 31 Mart Yerel Seçimlerin yaklaşması ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu, nerede oy kullanmak isteyen seçmenler için internet sayfasında sorgulama ekranını erişime aldı. Peki, seçmen sorgulama nasıl yapılır? Oy nasıl kullanılır? İşte detaylar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM? -TIKLA ÖĞREN

31 Mart yerel seçimlerinde Nerede Oy Kullanacağım? diyen vatandaşlar aşağıda bulunan linki tıklayarak kimlik bilgilerini doldurmaları halinde sandık numaralarını ve oy kullanacakları okul isimlerini kolaylıkla öğrenebilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK Seçmen sorgulama işlemini internet üzerinden öğrenebileceğiniz iki seçenek var. "Nerede oy kullanacağım?" sorunuza e-devlet şifreniz üzerinden ya da, https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresi üzerinden cevap bulabilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

- Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.

- Kimlik Doğrulama Yöntemine (sorgulamak istediğiniz kimlik) tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak da sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ancak seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

YSK MOBİL UYGULAMA

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Seçmen sorgulama işlemini YSK internet sitesinden yapmak için ise https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine tıklayarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresinde, nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarına bilgileri girip Sorgula sekmesine tıklamanızın ardından nerede oy kullanacağınızı görebileceksiniz.