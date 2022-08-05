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Nemrut Kalderası'nda Arap tavşanı görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma listesinde yer alan Arap tavşanı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda görüntülendi

05.08.2022 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Nemrut'ta görüntülendi... Koruma listesinde!
Nemrut'ta görüntülendi... Koruma listesinde!
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İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fotoğraf sanatıyla uğraşan Mehmet Işık, Nemrut Kalderası'nda nesli tehlikede olan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHA'nın haberine göre Işık, doğa fotoğrafı çekmek için Nemrut’un zirvesine çıktı.

Aracının önünde kanguru gibi zıplayan bir hayvan görünce cep telefonu kamerasıyla kaydeden Işık, internet üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda canlının Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları ve fare gibi gövdesiyle dikkat çeken Arap tavşanı, çalılıkların arasında bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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