Burada her şey çok güzel. Eşsiz bir doğa, temiz hava ve muhteşem manzara bir arada. Bunun tadını çıkarıyoruz. Zorlu sürecin ardından çok iyi geldi. Yılın stresini burada attık. Güzel bir kamp oldu. Tekrarını yapacağız. Bölgeye gelen ziyaretçilerden çevreyi temiz tutmalarını istiyoruz."