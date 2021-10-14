Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
YİYECEK ARAYAN AYILARI GÖRÜNTÜLEDİ
Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Bitlis'ten gelen toplam 53 doğasever de 9-10 Ekim tarihleri arasında Nemrut Krater Gölü çevresine kamp kurdu. Araçlarla belli bir bölgeye giden ve daha sora 33 kilometrelik yolu 13 saatte yürüyerek Nemrut Krater Gölü'ne ulaşan doğaseverler, burada kurdukları çadırlarda kaldı. Kulüp üyeleri, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yaptı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Grup üyeleri gece yaptıkları yürüyüşlerde ise zaman zaman ayılarla karşılaştı. Doğaseverler, yiyecek arayan ayıları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.
ZİRVEDE YEMEK
Vadi Doğa Sporları Kulüp Başkanı Ömer Demez, "9-10 Ekim 2021'de Nemrut Krater Gölü kenarına kamp kurduk. Çevre temizliği yaptıktan sonra kampın kurulması, akşam yemeği, kamp ateşi sohbetler türküler halaylarla devam etti. Gece boyunca sevimli misafirimiz ayı bizi yalnız bırakmadı.10 Ekim'de sabah saat 03.45 itibariyle kalderanın Ahlat Boğazı Geçidi'nde yürüyüşümüz başladı. Tatvan, Güroymak boğazı geçitlerine yürüyüşümüz devam etti. 2 bin 925 rakımda, Van'dan gelen 33, Bitlis ve Tatvan'dan gelen 20 doğasever dostlarımızla buluştuk. Zirvede yemeğimizi yedikten sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Katılım sağlayan herkesi kutluyoruz" dedi.
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