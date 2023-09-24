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        Haberler Yaşam Bozayının şeker keyfi kameralara böyle yansıdı! İşte o eğlenceli anlar...

        Nemrut Kalderası'ndaki bozayının şeker yediği anlar kameraya yansıdı

        Ahlat'tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak şeker ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:02
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        Bozayının şeker keyfi
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        Bitlisin Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasına giden Asım Araboğan'ın, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anlar kameraya yansıdı.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderasındaki bozayılar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        AYILARI BESLİYORLAR

        Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.

        BOZAYIYA ŞEKER YEDİRDİ

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        Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölüne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.

        CEP KAMERASINA YANSIDI

        Araboğanın cep telefonuyla kaydettiği, bozayının şeker yediği anlar, izleyenleri gülümsetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ahlat
        #bozayı
        #asım araboğan
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