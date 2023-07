Neml Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Neml Suresi, Kur'an'ın 27. suresidir. Sure, 93 ayetten oluşur. İki kez besmele geçen tek sure Neml suresidir. Sure ismini 18. ayetinde Süleyman'ın ordusunun geçeceği karınca vadisindeki karıncaların konuşmalarının anlatıldığı karınca anlamına gelen neml kelimesinden almıştır. Neml suresi’nde namaz, zekat, ahiret hayatı gibi konulardan bahsedilir. Musa, Davut, Lut ve Salih’in hikayeleri kısaca Süleyman ve Belkıs'ın hikayesi ise ayrıntılı olarak anlatılır. Surede geçen Dabbe kelimesi ile ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Neml Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Neml Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...