Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        55
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Rams Başakşehir
        İBFK
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Basketbol Nemanja Bjelica, Bahçeşehir Koleji'nin yeni sportif direktörü oldu - Basketbol Haberleri

        Nemanja Bjelica, Bahçeşehir Koleji'nin yeni sportif direktörü oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, sportif direktörlük görevine Nemanja Bjelica'yı getirdi. Fenerbahçe Beko'da 2013-2015 ve 2022-2023 yıllarında forma giyen Bjelica, NBA kariyerinde ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'ta oynamış, 2022'de Warriors ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, sportif direktörlük görevine Nemanja Bjelica'yı getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Bjelica'nın 2024-2025 sezonunda sportif direktör olarak görev yapacağı belirtildi.

        Bjelica'nın basketboldaki başarılarıyla değerini kanıtladığını kaydeden Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Ülkemize ve Türk basketboluna aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Beko'da 2013-2015 ve 2022-2023 yıllarında forma giyen ve son olarak Kızılyıldız'a transfer olan 35 yaşındaki Bjelica, THY Avrupa Ligi'nde 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.

        NBA kariyerinde ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'ta oynayan Bjelica, 2022'de Warriors ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Habertürk Anasayfa