Nejat İşler kimdir, kaç yaşındadır? Nejat İşler'in hayatı ve biyografisi

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İstanbul doğumlu Nejat İşler, sanata olan ilgisini genç yaşlarda keşfetti ve bu tutkusu onu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na yönlendirdi. Konservatuarda aldığı eğitim, onun sanat anlayışını ve oyunculuk becerilerini şekillendirdi. İlk oyunculuk deneyimlerini tiyatro sahnelerinde yaşayan İşler, zamanla sinema ve televizyon projelerinde de boy göstermeye başladı. Bu yazımızda başarılı oyuncu Nejat İşler’in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, hayatı ve biyografisiyle ilgili tüm merak edilenleri ele aldık.

Nejat İşler Kimdir?

Nejat İşler, Türk sinema, dizi ve tiyatro dünyasının seçkin oyuncularından biridir. 29 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da doğan İşler, sanat hayatına tiyatro ile başlamış, zaman içinde sinema ve televizyon projeleriyle adını geniş kitlelere duyurmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda aldığı eğitimle sanatsal temellerini sağlamlaştıran İşler, kariyeri boyunca farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yeteneğinin genişliğini ve derinliğini ortaya koymuştur.

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İlk eğitim yıllarının ardından, lise öğrenimi için Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin yolunu tuttu. Ancak bu yeni ortamda uyum sağlama sürecinde zorlanan İşler, popülerlik kazanmak ve akademik sorumluluktan bir nebze olsun uzaklaşmak adına okulun tiyatro kulübüne katıldı.

Lise yıllarını tamamladıktan sonra üniversite sınavlarında istediği başarıyı elde edemeyen İşler, hayatını idame ettirmek için çay partileri düzenleyerek gelir elde etmeye başladı. Ancak bu organizasyonlardan beklediği finansal başarıyı sağlayamayınca, borç batağına saplandı. Borçlarını ödeyebilmek amacıyla Mahmutpaşa'dan alınan tişörtleri Teşvikiye'de satarak küçük bir ticarete atıldı. Mevsimlerin değişmesiyle birlikte, yazın tişörtlerin yerini kış aylarında kitap, dergi ve plak satışı aldı.

Yaşamındaki bu dönemeçten iki yıl sonra, İşler için yeni bir kapı aralandı; Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Fotoğraf Bölümüne kabul edildi. Ancak askerlik görevi nedeniyle bu eğitime devam etmekten vazgeçti. Tiyatro sanatına olan ilgisi, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Taksim'de "Danton'un Ölümü" adlı oyunu izlerken daha da alevlendi. Eskişehir'de dayısını ziyareti sırasında, konservatuara giriş sınavlarına katılma kararı aldı ve İstanbul'a döndüğünde Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başvurdu, başarıyla sınavları geçerek 1991 yılında eğitimine başladı. Konservatuar eğitimi sırasında devlet tiyatrolarında ve dizi projelerinde rol alarak sanat dünyasına adımını attı. 1995 yılında konservatuardan mezun olana dek, öğrencilik hayatını desteklemek amacıyla kitap ve CD satışı yaptığı tezgahını işletmeye devam etti.

REKLAM İşler, "Gülbeyaz", "Kapalı Çarşı" gibi dizi projelerindeki etkileyici performanslarıyla tanınır. Ayrıca "Mustafa Hakkında Her şey", "Bir Zamanlar Anadolu'da" gibi sinema filmlerindeki rolleriyle de eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük takdir toplamıştır. Oyunculuk kariyerine paralel olarak edebiyat alanında da eserler veren İşler, "Gerçek Hesap Bu!" ve “Ben Hep Senin Yanındayım” adlı kitaplarıyla okuyucuların karşısına çıkmıştır. Sanat hayatının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veren İşler, doğaya ve hayvan haklarına duyarlılığıyla bilinir. Bodrum'da sürdürdüğü yaşamıyla dikkat çeken İşler, sanatçı kimliğinin yanı sıra sakin ve doğaya saygılı yaşam tarzıyla da tanınır. Nejat İşler, özgün karakterleri, derinlikli oyunculuğu ve sosyal duyarlılığıyla Türk sanat dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir. Nejat İşler Nereli? Nejat İşler kaç yaşında sorusu başarılı ve çok yönlü bir sanatçı olana İşler ile ilgili merak edilen konuların başında yer alır. İşler, 29 Şubat 1972 yılında İstanbul’un Eyüp semtinde doğmuştur. Ailesinin kökleri, dedesi gibi Feshane'de çalışan saygın bir sayacı ustasına dayanır. Babası da işçi olan İşler, aile geleneğinden gelen soyadının mesleki bir miras olduğunu ifade eder. REKLAM Nejat İşler Hayatı 1995'te akademik eğitimini tamamlayan Nejat İşler, Aşkın Şenol ve Bekir Köşker ile bir araya gelerek "Kahramanlar ve Soytarılar Kumpanyası" adını verdikleri bir tiyatro topluluğu kurdu. Tiyatro sahnesine adım atar atmaz, kendi prodüksiyonları için kalem oynatmaya başladı. İşler, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" isimli eserleriyle yazarlık yeteneğini de sergiledi. Yazdığı eserlerle, okuma alışkanlığı olmayanların bile yazı dünyasına adım atabileceğini gösterdi ve eserlerini tiyatro sahnesi için kaleme aldığını belirtti. 1994 yılında TGRT'de yayınlanan "Gurur" dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapan İşler, "Deli Yürek", "Şehnaz Tango" gibi dizilerle tanınırlığını artırdı. Ancak asıl çıkışını "Gülbeyaz" ve "Aliye" dizileriyle yaptı. 1999'da "Eylül Fırtınası" ile sinema sektörüne adım atan İşler, "Mustafa Hakkında Her Şey" ve "Anlat İstanbul" gibi yapımlarla sinema kariyerini sürdürdü. 2004'te "Mustafa Hakkında Her Şey" filmindeki performansıyla 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

REKLAM Sinema ve televizyon projelerine devam eden İşler, "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" gibi filmlerde rol aldı. "Bıçak Sırtı" ve "Kapalıçarşı" gibi dizilerde de önemli roller üstlendi. 2011'de "Kaybedenler Kulübü" filmi ve "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki "Ercüment Çözer" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca müzik dünyasında da yer aldı; Duman grubunun "Ah" şarkısını yorumladı ve "Makyaj Odası Şarkıları" albümünde "Hancı" parçasını seslendirdi. "Keşanlı Ali Destanı" ve "İntikam" gibi dizilerde başrol oynayan İşler, sağlık sorunları nedeniyle "İntikam" dizisinden ayrıldı. 2014'te "Kış Uykusu" filmindeki rolüyle uluslararası başarı elde eden filmde yer aldı. Aynı yıl Gümüşlük spor kulübünün başkanı seçildi ve "Gerçek Hesap Bu" kitabını yazdı, kitabın gelirini kulübün gelişimi için kullandı. "Bodrum Masalı" dizisinde ve "Kaybedenler Kulübü Yolda" filminde oynayan İşler, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi"nin yeni sezonunda ve "Çukur" dizisinde önemli roller üstlendi. "Ya İstiklal Ya Ölüm" filminde "Şehit Mehmed" karakterini canlandıran İşler, bu rolüyle İstanbul'un işgal yıllarını anlatan projede yer aldı. Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşındadır?

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