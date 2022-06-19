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Nejat İşler'den 'Behzat Ç.' açıklaması - Magazin haberleri

Nejat İşler'den 'Behzat Ç.' açıklaması

Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu'nun 'Behzat Ç.'nin yeniden ekranlara döneceğini duyurmasının ardından, kendisinin de rol aldığı diziye dair açıklamada bulundu

19.06.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç., 3. kez ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, müjdeli haberi verdi.

  • "BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!"

    Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

  • "ERCÜMENT ÇÖZER KARAKTERİNE VEDA ETTİM"

    Beşikçioğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler dizide 'Ercüment Çözer' karakterine hayat veren Nejat İşler'e çevrildi. İşler, konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

    'Ercüment Çözer' karakterine veda ettiğini duyuran oyuncu, "Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. Katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

  • BEHZAT Ç.'NİN KONUSU

    Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

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