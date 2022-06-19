Nejat İşler'den 'Behzat Ç.' açıklaması

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!"



Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.