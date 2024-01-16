Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor

Balık avlarken zaman zaman kaş ve kirpiklerinin donduğunu ifade eden Günay, "Yaz ve kış mevsimlerinde bu nehirde balık avlıyoruz. Balığı yol kenarında veya ilçe merkezinde satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. 7 kız çocuğum var, hepsi evlendi. 2 çocuğum da burada, biri okuyor, biri de memurluk yapıyor. Bugüne kadar geçimimizi balık avlayarak sağladık" diye konuştu.