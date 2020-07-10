Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Nehir Erdoğan ise şu şekilde konuştu:

Arkadaşlar burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız, yalan dolan şeylere gerek yok. Hep beraber çok güzel dostuz biz.