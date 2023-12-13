'Nefes - Yer Eksi İki'de buluştular
'Nefes' filminin yazarı Hakan Evrensel'in, yine gerçek bir hayat hikâyesini konu alan romanından uyarlanan 'Nefes - Yer Eksi İki' filminin galası gerçekleştirildi
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‘Nefes - Yer Eksi İki’ filminin galası, yapıldı.
1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikâyeleri konu alan TRT ortak yapımı 'Nefes - Yer Eksi İki'nin galasına; İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, yapımcı Mustafa Cihat Durmuş, filmin oyuncularından Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Bestemsu Özdemir, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu ve film ekibi katıldı.
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"ŞEHİTLERİMİZİ YANSITAN ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"
Gecede basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, Türkiye’nin terör konusunda çok önemli badireler atlattığını ve çok büyük sınamalardan geçtiğini ve yıllar boyunca birçok evladını şehit verdiğini, birçok gazisini ve şehidini geride bıraktığını ama asla bunları unutmayan bir ülke olduğunun altını çizdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugünlere belki geldiğimizde bu hadiseler birer eski durumları ifade ediyor olsa da hafıza-i beşer nisyan ile malul ama biz özellikle TRT olarak bu tarz yapımlarımızla hem şehitlerimizin hatırasını yâd etmek hem de terörle mücadelenin sadece teröristlerle mücadele etmek olmadığını, aynı zamanda bu noktada farkındalık oluşturmak gerektiğini TRT olarak, kamu yayıncısı olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz. Tıpkı çok kısa süre önce şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın anısına hayata geçirdiğimiz şu an vizyonda bulunan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!’ adlı filmimizde olduğu gibi. Ya da Eren Bülbül'ün hatırasını nasıl geçen sene yâd ettiysek bu filmimizle de yine 1993'te hasıl olmuş hayata geçmiş o dönemin bir çok gerçek şahsiyetini, şehitlerimizi, kahramanlarımızı yansıtan çok kıymetli güzel bir proje.
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"OYUNCULAR VE YAPIM EKİBİMİZ KAHRAMANLARI TEMSİL ETTİKLERİNİ HİSSETTİRDİ"
Filmi izlerken çok duygulandıklarını ifade eden Muhammed Ziyad Varol, "Umarım biraz sonra izleyicilerimiz, hafta sonu da sinema izleyicilerimiz de bunu göreceklerdir. Oyuncularımız her anlamda kahramanları temsil ettiklerini en ince ayrıntısına kadar hissettirdiler, yapımcımızın ve yapım ekibimizin de bu duyguyu layıkıyla yerine koyduğu çok güzel bir iş oldu. Ben bu vesileyle bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize hürmet ediyorum. İnşallah o günler geride kaldı ve bir daha böyle dönemlerden geçmeyecek ülkemiz. Umarım Türkiye'de olduğu gibi dünyada da barışın egemen olduğu bir gelecek hepimizin önünde olsun" ifadelerini kullandı.
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'Nefes - Yer Eksi İki' filminin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Murat Yıldırım: Bizim için uzun bir süreçti ama artık beklenen sona geldik. Size bir film sunacağız şimdi.... Türkiye’nin bir gerçeğini işlediğimiz filmimiz hepimizin filmi. 1990’lardaki karakol baskınlarını anlatan çok gerçek bir hikâye. Yazarımız Hakan Evrensel, yönetmenimiz Ozan Uzunoğlu, tüm oyuncularımız büyük emek harcadı bu filmde... Üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Umarım yerine getirebilmişizdir. ‘Onlar; asıl unutursan ölür!’ diyordu Tayfun Yüzbaşı, biz de hatırlatmak istedik.
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Ozan Uzunoğlu: Öncelikle bu gerçek hikâyeyi bu kadar değerli bir kadroyla bu kadar etkili bir şekilde aktarmak benim için büyük bir mutluluk. ‘Nefes - Yer Eksi İki’ sadece izleyip geçebileceğimiz bir film değil. Oradaki gerçek kahramanların yaşadıklarına dayandığı için izleyicilerin Türkiye’nin 1990’lı yıllarındaki terör sorununa dair önemli fikirleri olsun istemiştim. Bu topraklar için ne gibi fedakarlıklar yapıldı bunun altını çizmek için tarihe not düşen bir film yaptığımızı düşünüyoruz.
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Hakan Evrensel: İlk Nefes filmi ile ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filmi arasında yaklaşık 14 yıl var. İlk filmde 45 saniyelik bir diyaloğumuz vardı. ‘Bir şehit haberi ortalama 45 saniyede unutuluyor.’ Ben bu 14 yıl içerisinde bu sürenin daha uzayacağını düşünüyordum ama daha da kısaldı. ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filmi kanıksanan, unutulan insanların hikâyesini anlatmaya çalışıyor.
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İlker Aksum: Ben bir savaş muhabirini oynuyorum ama otuz yıldır zaten askeriyenin içerisindeyim. Babam savaş pilotudur. Burada terörü anlatıyoruz. Terör ile 40 yıldır uğraşan bir ülkeyiz. Anlatmak istediğimiz terörün ne kadar lanet, dehşet verici bir şey olduğudur. Umarım bundan bir an önce kurtuluruz. Yapımcımız Mustafa Cihat Durmuş’un çok emeği geçti. Yönetmenimize, senaristimize, kadromuza bir kez daha teşekkür ediyorum.
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Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk, Bulut Akkale’nin kadrosunda yer aldığı film 1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikâyelerini konu alıyor.
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Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği ve senaryosu Hakan Evrensel'e ait olan 'Nefes - Yer Eksi İki' 15 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.
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Aybüke Pusat, Iman Elbani ve eşi Murat Yıldırım
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İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu
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Bestemsu Özdemir
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Arda Anarat
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Şahin Kendirci
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Kaan Kazgan
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Pınar Erbaş Ersoy - Mehmet Akif Ersoy
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Furkan Palalı
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Aslıhan Kapanşahin
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Mustafa Cihat Durmuş
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Cemal Okan ile Burak Sağyaşar
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Deniz Baysal
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Büşra Pekin
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Selin Genç
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Yunus Emre Yıldırımer
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Zeynep Alkan ve babası Hamdi Alkan
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Furkan Kaya ile Fulya Öztürk