        Haberler Sağlık Nefes borusuna zeytin kaçan kadını, doktor Heimlich manevrasıyla kurtardı | Sağlık Haberleri

        Nefes borusuna zeytin kaçan kadını, doktor Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Diyarbakır'da kahvaltı yaparken nefes borusuna zeytin kaçan kadını, bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 25.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:38
        Boğuluyordu! Kurtarma anı kameralara yansıdı
        Diyarbakır'da 4’üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kadını kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kongrenin düzenlendiği otelin restoranında bu sabah kahvaltı yapan bir kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Program için otelde bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, durumu fark edip, kadına müdahale etti. Doç. Dr. Araç, Heimlich manevrası ile kadını kurtardı. Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

