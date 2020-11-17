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Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ neden vefat etti?

Nedim Demirağ dün akşam saatlerinde vefat etti. Usta gazeteci Demirağ 21 yıl Hürriyet Gazetesi'nin Ege temsilciliğini yapmıştı. 70 yaşındaki duayen gazeteci Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek? Peki Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ neden öldü? İşte detaylar...

17.11.2020 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL
Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ neden vefat etti?

Usta gazeteci Nedim Demirağ hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. Başarılı gazeteci uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde çalışmıştı. Peki Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ neden vefat etti? İşte Nedim Demirağ biyografisi...

NEDİM DEMİRAĞ KİMDİR?

1950 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmire geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.
1980 yılında Hür Holdingin Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Nedim Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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