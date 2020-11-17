Usta gazeteci Nedim Demirağ hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. Başarılı gazeteci uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde çalışmıştı. Peki Nedim Demirağ kimdir? Nedim Demirağ neden vefat etti? İşte Nedim Demirağ biyografisi...

NEDİM DEMİRAĞ KİMDİR?

1950 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmire geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1980 yılında Hür Holdingin Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürüttü. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Nedim Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi.