Neden insanların siyah gözleri yok? Göz sağlığımız büyük tehlikede olabilirdi

Dünyada birçok göz rengi var; kahverengi, ela, mavi ve yeşil. Hatta gri ve kehribar gibi nadir renkleri de görmek mümkün ama bir renk için aynı şeyi söyleyemeyiz; siyah!

Siyah göz rengi biyolojik olarak mümkün değildir. Göz renginden sorumlu yaklaşık 16 farklı gen vardır. Bu genlerden iki tanesi anahtar faktörlerdir; HERC2 ve OCA2 genleri.