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        Haberler Sağlık Neden insanların siyah gözleri yok? Göz sağlığımız büyük tehlikede olabilirdi

        Neden insanların siyah gözleri yok? Göz sağlığımız büyük tehlikede olabilirdi

        Siyah göz rengi, insan biyolojisi gereği mümkün değildir. Siyahın, zararlı güneş ışınlarını ve ışığı emmesi; göz yapısının bozulmasına, kansere varacak ciddi sorunların meydana gelmesine neden olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:04
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        • 1

          Dünyada birçok göz rengi var; kahverengi, ela, mavi ve yeşil. Hatta gri ve kehribar gibi nadir renkleri de görmek mümkün ama bir renk için aynı şeyi söyleyemeyiz; siyah!

          Siyah göz rengi biyolojik olarak mümkün değildir. Göz renginden sorumlu yaklaşık 16 farklı gen vardır. Bu genlerden iki tanesi anahtar faktörlerdir; HERC2 ve OCA2 genleri.

        • 2

          İrislerimizde bulunan melanin miktarı sayesinde göz rengi belirlenir. Melaninin hücreleri, mavi ve gri gibi çeşitli renkler oluşturabilir ancak mümkün olan en koyu renk çok koyu kahverengidir, siyah değildir.

        • 3

          Peki, neden siyah göz olmaz? Siyah, ışığı fazlasıyla emer; fazla ışık da vücutta ısı enerjisine çevrilir. Isı oranı yükselen gözlerde kuruluk meydana gelir ve vücudun gözleri koruması için birkaç kat daha fazla gözyaşı üretmesi gerekir. Bu durum, ortaya 'sürekli ağlayan' insanların çıkmasına neden olur. Bununla beraber, fazla üretilen gözyaşı görüşümüzün bulanıklaşmasına da neden olabilir.

        • 4

          İkinci sebebi ise güneş ışığından gelen UV ışınları. Siyah gözde fazlasıyla emileceği için zararlı ışınlara tehlikeli olacak şekilde maruz kalırdık.

          Bu durum, kanser gibi büyük tehlikelere varabilir ve göz sağlığında ciddi bozulmalar yaratabilirdi. Ancak neyse ki genetik yapımız sayesinde irislerimize renk veren melanin bizi ultraviyole ışınlardan koruyor..

        • 5

          Yapılan çalışmalar, melaninin hücrelerinin zararlı UV ışınlarının yüzde 99.9'unu yok ettiğini ve gözleri güneşe maruz kalmanın neden olduğu hasarlardan koruyabildiğini gösteriyor.

          Kaynak: Journal of Human Genetics

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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