Neden bebeklerle konuşurken sesimizi inceltiyoruz?
Yetişkinler, bebeklerle konuşacağı zaman, genelde ince bir ses ve abartılı yüz ifadeleri içeren bir iletişim şekli tercih eder. Evrensel bir olay olarak, tüm bebekler bunu sever ve bu iletişim şekli, gelişim süreci için oldukça önemlidir.
- 1
Bir yetişkin, günlük hayatında normal bir şekilde iletişim kuraraken, konu bebeklere gelince işler biraz değişir.
İletişim bir anda; ince ve abartılı bir ses, basitleşen kelimeler, tekrarlayan ifadeler kapsayan bir şekil alır. Üstelik bu ilginç tepki evrensel bir olaydır. Peki, neden bir bebekle konuşurken iletişim şeklimizi değiştirme ihtiyacı hissediyoruz?
- 2
"Bebek konuşması" olarak adlandırılan bu durumu yetişkinler, bebeğin dikkatini çekmek için kullanır. Abartılı sesler ve yüz ifadeleri, bebeğin etrafındaki tüm uyaranlara karşı, dikkatini toplamasına yardımcı olur.
- 3
Bunun da ötesinde, bebek konuşması; bebek ve yetişkin arasında bir sevgi bağı oluşturur. Melodik ve sevgi içeren ses tonu, ilgiyi aktardığı gibi bebeğin de kendisini güvende hissetmesini sağlar.
-
- 4
2020 yılında Sage Journals'ta yayınlanan bir araştırma kapsamında, 16 ülkeden 2 bin 329 bebek üzerinde bir araştırma gerçekleştirildi. Bebeklerle, hem bir yetişkin gibi hem de bebek konuşması ile iletişim kuruldu.
Çalışma, tüm bebeklerin evrensel olarak "bebek konuşması" dilini sevdiğini belirledi.
- 5
Aynı zamanda araştırma; bebeklerin, bebek konuşması ile daha fazla odaklanabildiğini kesinleştirdi. Bununla beraber, bu iletişim şeklinin, zekâ ve duygusal gelişimde büyük bir rolü oynadığı da belirlendi.
Bir anlamda bebek konuşması; yetişkinin, bebeğin anlayacağı dilden konuşması anlamına geldiği için gelişme sürecinde önemli bir rol oynuyor.
Kaynak: Science ABC