Neden bebeklerle konuşurken sesimizi inceltiyoruz?

Aynı zamanda araştırma; bebeklerin, bebek konuşması ile daha fazla odaklanabildiğini kesinleştirdi. Bununla beraber, bu iletişim şeklinin, zekâ ve duygusal gelişimde büyük bir rolü oynadığı da belirlendi.

Bir anlamda bebek konuşması; yetişkinin, bebeğin anlayacağı dilden konuşması anlamına geldiği için gelişme sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Science ABC