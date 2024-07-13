Necla Güngör Kıragası: Play-off'a kalmak için 1 puanı yetiyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında İsviçre'ye 2-0 kaybeden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, play-off'a kalmak için 1 puanın yettiğini ve şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıragası, karşılaşmaya iyi başlayıp, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Kıragası, maçın ikinci devresinde rakibin fiziksel kalitesinin ön plana çıktığını belirterek," İkinci devre topu artık tutamamaya başladık. Macaristan maçına odaklanacağız. Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası play-off 1’inci grubunda mutlaka göreceksiniz. Oyuncularımla gurur duyuyorum, hem kadın futbolunun gelişimi adına hem de milli takımdaki sergilemiş oldukları bu mücadele, böylesine bir takımla başa baş bir mücadeleye girdikleri için son derece önemli buluyorum." şeklinde konuştu.

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İsviçre'nin "zorlayıcı" olduğunu anlatan Kıragası, şunları söyledi:

"Omuz omuza her mücadelede oyuncularımız aslında yıpranmıştı, yıpranmayı toparlamaları 15 dakikanın içerisinde çok mümkün görülmüyor. Olabildiğince oyuna yeni isimleri katarak aslında biraz olsun dengeye getirmeye çalışacakken golü yedik, motivasyon anlamında düştük. Fitness olarak bizden seviye olarak çok üstünler. Biz 11 gündür kamptayız, bu seviyeye ancak getirebildik. 45 dakika en iyi oyunumuzu ortaya koyabiliyoruz ama rakibin oyuncularına baktığınız zaman hepsi dünya starı, en iyi kulüplerde, en iyi şartlarda, en iyi seviyede mücadele ediyorlar. O fark ortaya çıkıyor."

Kıragası, oyuncuların son dakikaya kadar fiziksel imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "İsviçre FIFA sıralamasında 24’üncü sırada, Macaristan 41’inci, biz 61’inci sıradayız. Macaristan ile ilk maçta iyi bir taktikle karşı karşıya gelmiştik ve ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 2-1 yenmeyi başardık. Play-off'a kalmak için 1 puan bile almamız bizim için yeterli, ilk 3 takım gidiyor, şansımız çok yüksek. Biz kendi oyun kalitemizi ortaya koyup, şu dakikadan itibaren iyi bir dinlenme ve yenileme ile başlayıp toparlanmalarını hızlandırıp, diri bir Türkiye ile Macaristan karşısına çıkmayı planlayacağız." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE CEPHESİ

İsviçre Kadın Milli Takımı Antrenörü Pia Sundhage de gösterdikleri performanstan mutlu olduklarını belirtti.

Sundhage, 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiklerini kaydederek, "Gol yemememizden ve iki gol atmaktan memnunuz. Benim en büyük işim oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve en iyi performansı ortaya çıkarmalarını sağlamak. Yani kolay oyun yok." şeklinde konuştu.

Macaristan ve Türkiye maçlarında zorlandıklarını, Azerbaycan maçının da kolay olduğunu söyleyemeyeceğini ifade eden Sundhage, "İşte futbolun güzelliği de bu. Farklı oyun tarzlarımız ve kültürümüz var. Bu da kadınların oyun tarzını büyük ölçüde geliştirecektir." ifadelerini kullandı.