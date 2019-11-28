Necip Uysal: "Bu puan bize yakışmıyordu"

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede çok efor sarf eden isimlerden Necip Uysal, karşılaşma sonrasında konuştu.

"ÇEVİRMESİNİ BİLDİK, YAKIŞMIYORDU"

İyi oynadıklarını vurgulayan Necip, "Maçın başından sonuna kadar üstün taraf bizdik, ilk yarı 1 kere geldiler ve gol yedik, 2. yarıda çevirmesini bildik. Bu puan bize yakışmıyordu, bugün 3 puan aldık. Diğer maçlarda talihsiz goller yedik, bugün 3 puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

"HAKEM PENALTIMIZI VERMEDİ"

Hakemin bir de penaltı vermediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sahaya çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum, bugün de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gol atmayı denedik, hakem bir de penaltımızı vermedik. Denedik, denedik ve 2 tane attık" ifadelerini kullandı.