Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri ve Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında doğmuştur. Türk şiirinin önde gelen isimlerinden birisi olarak gösterilmekle beraber “Üstad” lakabı ile anılır. Şiir, öykü, roman, tiyatro, fıkra ve hatıra gibi birçok türde eser kaleme almıştır. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile ve Şiirlerim gibi hafızalardan silinmeyen eserlere imza atmıştır. Necip Fazıl aşk şiirleri, alıntıları ve dini sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmamıştır.
NECİP FAZIL SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI
Necip Fazıl şiirleri kaleme sağlam bir dil yapısına önem vermiştir. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan, dinsel ve toplumsal bir kavga sanatı anlayışı ile hareket etmiştir. Necip Fazıl’ın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri ve İslami değerleri içeren dini şiirleri ile sözleri büyük ilgi görmüştür. Türk şiirinde gizem rüzgarı estiren edebiyatçının kaleminden çıkan Necip Fazıl şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Necip Fazıl’ın aşk şiirleri ve dini sözleri ile kısa, öz alıntıları için doğru yerdesiniz!
NECİP FAZIL KISAKÜREK KİMDİR?
Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de Büyük Doğu Hareketi'nin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır. 25 Mayıs 1983 yılında hayatını kaybetmiştir.
NECİP FAZIL SÖZLERİ
Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen; değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın…
Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat vermektir.
Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret.
Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Bana çağdışı diyorlarmış. Ne büyük bir onur! Ben bu çağın dışında kalmayayım da, içinde mi boğulayım.
Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not! Dünya beş para etmiyor.
Sadece Allah’a inanın. Gerisi inanılacak gibi değil.
Sen çok sev de bırakıp giden yar utansın.
Kurban olduğum Allah’a bile günde beş vakit ulaşılabiliyorken, kendini ulaşılmaz sananlara selam olsun.
Gençliğine güvenip vakit çok erken derken; Belki de elveda bile diyemezsin giderken!
Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, bahar bahaneydi.
Benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır.
Her kahkaha da Allah’a şükretmiyorsan, neden her ağladığında ona kızıyorsun.
Yanında olduğum zamanda değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün yanında bulamazsın.
Ya İslam’la yükselir ya inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.
Sevdiğini belli et… Gizlemek başkalarına fırsat vermektedir.
Kimileri vardır aşın en yücesine layıktır. Kimileri vardır aşkın en yücesini versen de aşağılıktır.
Yaşamıyoruz… Resimlerimiz, fotoğraflarımız kadar yaşamıyoruz.
Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz?
Adamlık cinsiyet değil şahsiyet meselesidir.
NECİP FAZIL ŞİİRLERİ
SON BAHAR
Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan.
Bahaneydi son bahar.
Gelmişti ayrılık vakti.
Bir göz yaşı damlası gibi,
Damlayıp gidiyordum uzaklara.
Son baharda bahanem oldu işte.
Sarılmıştım rüzgara gidiyordum buralardan uzaklar.
Yine yazı bekler oldum bir ümit.
Yeniden senle açarız diye,
Belki yeniden doğarız dağlar ardından doğan güneşle diye.
Yaz geldi bahar geldi ama sen gelmez oldun beklerim ben yine.
Bu yaz öbür yaz belki bir ömür.
Beklerim ben seni bir daha bulabilme ümidi ile beklerim ben.
Mezarıma geliceğini bilsem hiç düşünmeden ölürüm ben…
Dayan Kalbim
Seni dağladılar değil mi kalbim,
Her yanın, içi su dolu kabarcık.
Bulunmaz bu halden anlar bir ilim;
Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık.
Sensin gökten gelen oklara hedef;
Oyası ateşle işlenen gergef.
Çekme üç beş günlük dünyaya esef
Dayan kalbim üç beş nefes kadarcık!
Ayrılık Vakti
Akşamı getiren sesleri dinle
Dinle de gönlümü alıver gitsin
Saçlarımdan tutup kor gözlerinle
Yaşlı gözlerime dalıver gitsin
Güneşle köye in, beni bırak da
Küçüle küçüle kaybol ırakta
Şu yolu dönerken arkana bak da
Köşede bir lahza kalıver gitsin
Ümidim yılların seline düştü
Saçının en titrek teline düştü
Kuru yaprak gibi eline düştü
İstersen rüzgara salıver gitsin
Bekleyen
Sen kaçan ürkek ceylânsın dağda,
Ben peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyayı çağır imdada;
Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
Seni korkutacak geçtiğin yollar,
Arkandan gelecek hep ayak sesim.
Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
Enseni yakacak ateş nefesim.
Beklenen
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar…
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