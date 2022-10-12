Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri ve Sözleri

Necip Fazıl şiirleri kaleme sağlam bir dil yapısına önem vermiştir. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan, dinsel ve toplumsal bir kavga sanatı anlayışı ile hareket etmiştir. Necip Fazıl’ın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri ve İslami değerleri içeren dini şiirleri ile sözleri büyük ilgi görmüştür. Türk şiirinde gizem rüzgarı estiren edebiyatçının kaleminden çıkan Necip Fazıl şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Necip Fazıl’ın aşk şiirleri ve dini sözleri ile kısa, öz alıntıları için doğru yerdesiniz!

Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 yılında doğmuştur. Türk şiirinin önde gelen isimlerinden birisi olarak gösterilmekle beraber “Üstad” lakabı ile anılır. Şiir, öykü, roman, tiyatro, fıkra ve hatıra gibi birçok türde eser kaleme almıştır. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile ve Şiirlerim gibi hafızalardan silinmeyen eserlere imza atmıştır. Necip Fazıl aşk şiirleri, alıntıları ve dini sözleri , ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmamıştır.

Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret.

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış ve Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de Büyük Doğu Hareketi'nin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır. 25 Mayıs 1983 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

Bana çağdışı diyorlarmış. Ne büyük bir onur! Ben bu çağın dışında kalmayayım da, içinde mi boğulayım.

Kendini dünyalar kadar değerli zannedenlere kısa bir not! Dünya beş para etmiyor.

Sadece Allah’a inanın. Gerisi inanılacak gibi değil.

Sen çok sev de bırakıp giden yar utansın.

Kurban olduğum Allah’a bile günde beş vakit ulaşılabiliyorken, kendini ulaşılmaz sananlara selam olsun.

Gençliğine güvenip vakit çok erken derken; Belki de elveda bile diyemezsin giderken!

Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, bahar bahaneydi.

Benim istediğimi Allah istemiyorsa konu kapanmıştır.

Her kahkaha da Allah’a şükretmiyorsan, neden her ağladığında ona kızıyorsun.