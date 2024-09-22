Dünden bugüne en sevilen 12 aksiyon filmi hangileridir?
Haftasonu gelmeden önce ne izlesem diye düşünenler için sinema tarihine damga vurmuş 12 aksiyon filmi önerisini sizler için derledik. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya ailenizle keyifle izleyebileceğiniz unutulmaz aksiyon filmleri...
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Haftanın yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmek için izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız sinema dünyasında efsane olarak ifade edilen unutulmaz 12 aksiyon filmi sizlerle...
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İZLEMEYE DOYAMAYACAĞINIZ 12 AKSİYON FİLMİ
1. INCEPTION (BAŞLANGIÇ-2010)
İzlerken bir an olsun gözünüzü ayırmayacağınız harika bir başyapıt.
Konusu
Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb" ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır.
IMDb Paunı: 8.8/10
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2. AVATAR (2009)
Çıktığı dönemde özellikle üst düzey görsel efektleri ve animasyonlarıyla çok ses getiren bir efsane olarak kabul edilir.
Konusu
Film, Na'vi adlı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor. Yarı felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile iç içe bir çevrede yaşayan Na'vi halkının arasına gönderilir.
IMDb Puanı: 7.9/10
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3. THE DARK KNIGHT (KARA ŞÖVALYE - 2008)
Usta yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasına damga vurmuş bir başyapıt.
Konusu
Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker'in ortaya çıkmasıyla kaosa dönen Gotham Sokakları'nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman'in hikayesini konu ediyor.
IMDb Puanı: 9.0/10
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4. LEON (SEVGİNİN GÜCÜ-1994)
Sinema dünyasının usta oyuncularından Jean Reno'dan unutulmaz bir film.
Konusu
Leon: Sevginin Gücü, masum bir kız ve bir katilin hikayesini anlatıyor. Onların birbirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Erkek duygusuzca öldürüyor. Zayıf noktasını sadece 12 yaşındaki bir kız biliyor. 12 yaşında New York'ta yaşayan Mathilda, üvey ailesinin yanında sevimsiz bir yaşam sürmektedir.
IMDb Puanı: 8.5/10
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5. GLADYATÖR (2000)
Russell Crowe'un harika oyunculuğuyla 2000 yılına damgasını vuran, izlerken bir an olsun durduramayacağınız harika bir aksiyon filmi.
Konusu
Gladyatör'de, İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus, imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması, tahtın asıl varisi olan Commodus'u rahatsız etmektedir.
IMDb Puanı: 8.5/10
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6. BRAVEHEART (CESUR YÜREK - 1995)
Mel Gibson'ın başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği unutulmaz bir aksiyon filmi olan Cesur Yürek, gerçek bir olaydan esinlenerek yapılmış ve unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır.
Konusu
Çocukken ailesini ve yakınlarını özgür İskoçya uğruna kaybeden William Wallace, yıllar sonra karısı da öldürülünce halkı organize etmeye ve İngilizleri topraklarından atmaya karar verir. Ülkemiz sinemalarında yıllarca gösterilerek bir rekora imza atmıştır.
IMDb Puanı: 8.3/10
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7. 300 SPARTALI (2006)
Çıktığı dönemde büyük ses getiren Gerard Butler'ın oscar'lık oyunculuğu ile unutulmazlar arasına girmiştir.
Konusu
Filmde Sparta Kralı'nın ordusu ile Pers ordusu arasında başlayan savaş, tüm Yunanistan'ın Persler'e karşı birlik olmasını sağlar. Sparta Kralı Leonidas (Gerard Butler) ve emrindeki 300 Spartalı'nın Pers Kralı Xerxes'in büyük ordusuna karşı duruşu, başta ölümüne bir savaştır.
IMDb Puanı: 7.6/10
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8. TROY (TRUVA-2004)
Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyenleri kendine hayran bırakmış bir başyapıt.
Konusu
Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar.
IMDb Puanı: 7.3/10
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9. PIRATES OF THE CARIBBEAN (KARAYİP KORSANLARI - SİYAH İNCİ'NİN LANETİ - 2003)
Konusu
Genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşır.
IMDb Puanı: 8.1/10
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10. AVENGERS (YENİLMEZLER)
Marvel evreninin yenilmez kahramanları bir araya geliyor. Her karakterin ayrı bir yıldız olduğu film, milyonlarca aksiyon filmi sevenlerin vazgeçilmezi olmayı başarmıştır.
Konusu
SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...
IMDb Puanı: 8.0/10
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11. THE LAST SAMURAI (SON SAMURAY - 2003)
Tom Cruise'dan izleyenleri kendine hayran bırakan eşsiz bir performans.
Konusu
1876'da, Amerikan Kızılderili Savaşları sırasında işlediği zulümler nedeniyle acı bir alkolik travma geçiren yetenekli bir asker olan eski ABD Ordusu Yüzbaşı Nathan Algren'in karşısına eski komutanı Albay Bagley çıkar. Bagley ondan yeni oluşturulan Japon İmparatorluk Ordusu'nu Japon işadamı Omura için eğitmesini ister.
IMDb Puanı: 7.8/10
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12. WANTED (2008)
Usta oyuncu kadrosu ile baştan sona aksiyon dolu bir film izlemeye hazır olun.
Konusu
Birbirine zıt iki yabancı olan Lola ve Chelsea, kirli polislerin de karıştığı bir cinayete tanık olur. Suç onların üstüne atılınca, ikisi birlik olup kaçar. Binlerce seçenek, sınırsız eğlence. Bu zekice işlenmiş polisiye gerilim, Avustralya'da 2016'nın en çok izlenen dizisi oldu.
IMDb Puanı: 6.7/10
FOTOĞRAF KAYNAK: IMDb