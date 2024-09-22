2. AVATAR (2009)

Çıktığı dönemde özellikle üst düzey görsel efektleri ve animasyonlarıyla çok ses getiren bir efsane olarak kabul edilir.

Konusu

Film, Na'vi adlı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor. Yarı felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile iç içe bir çevrede yaşayan Na'vi halkının arasına gönderilir.

IMDb Puanı: 7.9/10