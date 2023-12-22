'Ne Gemiler Yaktım'dan nefes kesen tanıtım

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Neriman’ın eve bahçıvan olarak aldığı kişiye Fidan’ın aklını çelmesi için emir verdiği tanıtımda bahçıvan, Fidan’a yaklaşmaya çalışırken bu anları gören Rutkay deliye dönüyor. Tanıtımda Fidan zor durumdayken Yasemin’in, yeniden konakta olması dikkat çekiyor. Fidan ve Yasemin’e Halil’i öldürdüklerini bildiğini söyleyen Rutkay, iki kadını iyice çaresiz bırakırken, Toprak’ın “Halil’in kıyafetlerindeki parmak izinin kime ait olduğu ortaya çıktı.” sözleri merakı giderek artırıyor.

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Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Ne Gemiler Yaktım' 4'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

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