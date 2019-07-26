26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Shelby İli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2010'da gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra vurularak öldürüldüğü tespit edilen NBA oyuncusu Lorenzen Wright'ın eşi Sherra Wright, 'birinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etme' suçlamasını kabul etti.
Yargıç Lee Coffee, Sherra Wright'ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Coffee, cezasının yüzde 30'unu çektikten sonra şartlı tahliye edilebileceğini söyledi. Bu da Sherra Wright'ın en az yaklaşık 9 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.
Wright, suçunu itiraf etmeye karar vermeden evvel eylül ayında birinci derecede cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaktı.
2010 yılının Temmuz ayında 10 gündür kayıp olan Lorenzen Wright'ın cansız bedeni Memphis'te bulunmuş, delik deşik edilerek vurulan Wright'ın cesedinin bu araziye bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Bu süreçte eşi Sherra Wright soruları oldukça yumuşak bir ses tonuyla yanıtlamış, antidepresan kullandığını söylemişti.
SEVGİLİ OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
7 yıl boyunca faili meçhul olarak kalan olayda Sherra Wright ve müşterek davalı Billy Turner, Aralık 2017'de birinci derecede cinayetten suçlu bulunmuştu. Turner, daha önce Lorenzen Wright'ın öldürülmesiyle ilişkilendirilen silahın sahibi olduğunu kabul etmişti. Turner'ın davası eylül ayında görülecek.
Savcıların hazırladığı iddianameye göre, Sherra Wright, Lorenzen Wright'ın cinayetini önceden planladı, ancak ilk planda başarısız olunca bir bahçıvan olan ve Wright çiftiyle o dönemde aynı kiliseye gittiği tespit edilen, basında sevgili olduğu iddiaları yer alan Billy Turner'a cinayeti işletti.
Sherra Wright, Lorenzen Wright'ın hayat sigortasından 2014'te 1 milyon Dolar almış ve bu parayı 6 çocuğu için kullanacağı yönünde bir anlaşma imzalamıştı.
1996 NBA Draft'inde ilk turda 7. sırada Los Angeles Clippers tarafından seçilen Lorenzen Wright, 1996-2009 arasında NBA'de 778 maça çıkmış ve Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Cleveland Cavaliers formalarını giymişti.
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