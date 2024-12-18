Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Kupası Milwaukee Bucks'ın - Basketbol Haberleri

        NBA Kupası Milwaukee Bucks'ın

        NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup eden Milwaukee Bucks, zafere ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA Kupası Milwaukee Bucks'ın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milwaukee Bucks, NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder'ı 97-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Bucks, organizasyonun Lakers'ın ardından ikinci şampiyonu oldu.

        İlk çeyreği Thunder'ın 28-27 üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Bucks, devre arasına 51-50 önde girdi.

        İkinci devrede farkı açan Bucks, üçüncü periyodunu 77-64 önde bitirdiği mücadeleden 97-81 galip ayrıldı.

        Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein'ın 16 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

        Bucks, ilk şampiyonluğu geçen sezon Los Angeles Lakers'ın yaşadığı NBA Kupası'nda zafere ulaşan ikinci takım oldu.

        MİLWAUKEE BUCKS'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Habertürk Anasayfa