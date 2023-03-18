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Haberler Basketbol NBA

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 114-112 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 17 sayı, 11 ribauntla oynadı

Giriş: 18.03.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Rockets, Alperen'in
AA

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'in 31 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Washington Wizards'ı 117-94 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmayla bitirdi.

MAVERICKS, LAKERS'I SON SANİYE BASKETİYLE YENDİ

Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Dallas Mavericks, Maxi Kleber'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle Los Angeles Lakers deplasmanından 111-110 galip ayrıldı.

Luka Doncic'in yokluğunda 38 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kyrie Irving, Mavericks'in skor yükünü çekti. Christian Wood 12 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, maçın kahramanı Kleber ise 10 sayıyla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 26 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell da 11 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

BULLS, TIMBERWOLVES'U 2 UZATMADA GEÇTİ

Chicago Bulls, normal süresi 113-113, ilk uzatma bölümü ise 123-123 tamamlanan Minnesota Timberwolves mücadelesini 139-131 kazandı.

Ev sahibi Bulls'un all-star oyuncusu DeMar DeRozan 49 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Zach LaVine de 39 sayı, 5 asistle DeRozan'a eşlik etti.

Timberwolves'ta Mike Conley 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jaden McDaniels 25 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert 21 sayı, 19 ribaunt, 5 blokla oynadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 82-121

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 127-119

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-94

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 139-131 (uzatmada)

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-112

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 120-126 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 112-126

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 110-111

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