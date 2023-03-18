Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Ev sahibi Bulls'un all-star oyuncusu DeMar DeRozan 49 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Zach LaVine de 39 sayı, 5 asistle DeRozan'a eşlik etti.

Lakers cephesinde Anthony Davis 26 sayı, 10 ribaunt, D'Angelo Russell da 11 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.