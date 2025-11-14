Habertürk
        NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet!

        NBA'de Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:04
        Phoenix Suns'tan üst üste 5. galibiyet!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

        Mortgage Matchup Center'da oynanan maçta Devin Booker 33 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Dillon Brooks 32 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Pacers'ta Andrew Nembhard 21 sayı, 8 asist; Pascal Siakam 19 sayı kaydetti.

        JALEN JOHNSON'DAN 'TRIPLE-DOUBLE'

        Deplasmanda Utah Jazz'ı 132-122 yenen Atlanta Hawks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

        Hawks'ta 31 sayı, 18 ribaunt, 14 asistlik performansıyla Jalen Johnson takımını sırtlarken, Onyeka Okongwu 32 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

        Jazz'da Lauri Markkanen'nin 40 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        RAPTORS, SON 7 MAÇINDA 6. GALİBİYETİNİ ALDI

        Deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenen Toronto Raptors, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

        Raptors'ta Scott Barnes 28 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle parkeden ayrıldı.

