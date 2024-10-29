NBA'de Paolo Banchero, Tracy McGrady'nin 20 yıllık rekorunu egale etti

Tracy McGrady, düne kadar Orlando Magic tarihinin ilk yarıda en çok sayı atan oyuncusuyken, Paolo Banchero pazartesi gecesi gösterdiği performansla elde ettiği 17'de 13'lük isabet oranıyla bu rekoru egale etti. Paolo Banchero, bu maç sonunda kariyerinin en iyi performansı olan 50 sayıya da ulaştı.

2023 Yılın Çaylağı ve 2024 All-Star'ı olan Banchero, Pacers maçının ilk yarısında attığı şutlarda 17'de 13'lük performans gösterirken, maçta ise 26'da 16'lık performans sergiledi. 2022 NBA Draft'ında 1'inci sıradan seçilen 21 yaşındaki forvet, ayrıca serbest atış çizgisinde 22'de 15'lik isabet oranı yakaladı ve 13 ribaund alıp, 9 asist ve iki blok yaptı.

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Magic tarihindeki diğer 50 sayılık maçlar: REKLAM • Tracy McGrady, 10 Mart 2004'te Washington'a karşı 62 sayı kaydetti; • Shaquille O'Neal, 20 Nisan 1994'te Minnesota'ya karşı 53 sayı kaydetti; • McGrady, 21 Şubat 2003'te Chicago'ya karşı 52 sayı kaydetti; • McGrady, 14 Kasım 2003'te Denver'a karşı 51 sayı kaydetti; • Nick Anderson, 23 Nisan 1993'te New Jersey'e karşı 50 sayıya sahipti; • McGrady, 8 Mart 2002'de Washington'a karşı yine 50 sayıya ulaşmıştı.

Tracy McGrady Genç oyuncunun Pacers maçının ilk yarısında attığı 37 sayı, McGrady'nin Orlando formasıyla Washington'a karşı attığı 62 sayılık maçın ilk yarı performansına eşit oldu. Banchero'nun Pazartesi gününe girerken kariyerinin en yüksek sayısı, 3 Ocak'ta Sacramento potasına attığı 43 sayıydı. NBA’de geçtiğimiz sezon ilk yarıda 37 veya daha fazla sayı atan dört basketbolcu vardı. Bu performanslardan ikisi Phoenix'ten Devin Booker’dan gelirken, biri Minnesota formasıyla Karl-Anthony Towns’tan ve bir diğeri de Dallas'tan Luka Doncic’ten geldi.