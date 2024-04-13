NBA'de Oklahoma City Thunder seriye bağladı!

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NBA'e 15 maçla devam edildi. Bucks deplasmanında galip gelen Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 7 ribaunt ve Chet Holmgren 22 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard gibi yıldız oyuncuların forma giymediği mücadelede Doğu Konferansı ikincisi Bucks adına Khris Middleton ve Brook Lopez'in 18'er sayısı, sezonun 32. yenilgisini önleyemedi.

Ligde 56'şar galibiyete sahip Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets, normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı liderliği için iddiasını sürdürüyor.

76'ERS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI Doğu Konferansı'nda doğrudan play-off'a katılma mücadelesi veren takımların maçında Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 125-113 mağlup ederek arka arkaya 7 olmak üzere 46. galibiyetini elde etti. REKLAM Konferans 7'ncisi 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey 28 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Peş peşe 3, sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Magic'te Franz Wagner 24, Paolo Banchero 22 ve Jalen Suggs 20 sayı attı. Son maçlar öncesi play-off yarışındaki Orlando Magic, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers, 46'şar galibiyette eşitlendi. ÖMER FARUK'TAN 4 SAYI, 10 RİBAUNT, 3 ASİST Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-109'luk skorla geçti.

Normal sezonu Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitirmesi kesinleşen 31 galibiyete sahip Jazz'da Kenneth Lofton Jr, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Play-off'ları önceden garantileyen Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Bones Hyland'ın 20 ve Amir Coffey'nin 16 sayısı, sezonun 30. yenilgisini engelleyemedi. REKLAM Öte yandan milli basketbolcu Onuralp Bitim, Chicago Bulls'un deplasmanda Washington Wizards'ı 129-127 yendiği maça ilk 5'te başlayarak 6 sayı ve 2 ribaunt üretti. SONUÇLAR Washington Wizards-Chicago Bulls: 127-129 Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 125-113 New York Knicks-Brooklyn Nets: 111-107 Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 129-120 Boston Celtics-Charlotte Hornets: 131-98 San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 121-120 Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 125-107 Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 109-106 Miami Heat-Toronto Raptors: 125-103 Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 120-123 Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 89-107 Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-116 Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 109-114 Sacramento Kings-Phoenix Suns: 107-108 Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-110