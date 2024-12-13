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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Miami Heat, üst üste 4. galibiyetini aldı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Miami Heat, üst üste 4. galibiyetini aldı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı 114-104 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:19
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        Miami Heat'ten üst üste 4. galibiyet!
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        NBA'de 3 maç oynandı. Heat, konuk ettiği Raptors'ı 10 sayı farkla yendi.

        Heat'te Bam Adebayo, 21 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tyler Herro 23 sayı kaydetti.

        Raptors'ta ise Gradey Dick'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        KİNGS, PELİCANS'I 111-109 YENDİ

        Sacramento Kings deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-109 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Kings'te Domantas Sabonas 32 sayı ve 20 ribaunt ile oynarken, DeMar DeRozan ise 29 sayı attı.

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        Pelicans'ta CJ McCollum'un 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        Boston Celtics ise konuk ettiği Detroit Pistons'ı 123-99 mağlup etti.

        Celtics'te Payton Pritchard, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

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