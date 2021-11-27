NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Kaliforniya eyaletinin takımları Lakers ile Kings arasındaki mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma periyodu 112-112, ikinci uzatma bölümü ise 124-124 biten maçın galibi, misafir ekip Kings oldu.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Kings'te 34 sayı, 8 asist, 6 ribauntla oynayan De'Aaron Fox, 25 sayı, 6 asistle mücadele eden Buddy Hield ve 19 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmayla maçı tamamlayan Tyrese Haliburton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 30 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Russell Westbrook'un 29 sayı, 11 asist, 10 ribaunt, Anthony Davis'in 23 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, 3 top çalma ve Malik Monk'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

WARRIORS VE SUNS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 19. karşılaşmasında 17. galibiyetini alırken, takipçisi Phoenix Suns üst üste 15. maçını kazandı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sahasında Portland Trail Blazers'ı 118-103 yendi. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten Stephen Curry ve 25 sayı, 5 ribauntla oynayan Andrew Wiggins taşıdı.

Suns ise konuk olduğu New York Knicks'i 118-97 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Devin Booker 32 sayı, Deandre Ayton 14 sayı, 13 ribaunt ve Chris Paul 14 sayı, 10 asistle mücadele etti.

HAWKS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI

Sezona kötü bir başlangıç yapan Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies deplasmanından 132-100 galip ayrıldı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Hawks'ta Trae Young 31 sayı, 10 asist, Clint Capela da 23 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. John Collins ise 21 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Chicago Bulls: 88-123

New York Knicks-Phoenix Suns: 97-118

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 133-115

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 100-132

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 99-101

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 114-97

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 96-88

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 109-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 97-98

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-103

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 107-96

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 137-141 (uzatmada)