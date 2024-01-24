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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı yendi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Jokic'in "Triple-double" yaptığı maçta Nuggets, Pacers'ı yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:13
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        Jokic triple-double yaptı, Denver kazandı!
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        NBA'e 5 maçla devam edildi. Nuggets, Pacers'ı 5 sayı farkla yendi.

        Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi.

        Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.

        PELICANS'TAN KULÜP TARİHİNİN SAYI REKORU

        New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı.

        Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı.

        Pelicans'ta CJ McCollum, 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

        Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.

        SONUÇLAR

        Indiana Pacers-Denver Nuggets: 109-114

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        Brooklyn Nets-New York Knicks: 103-108

        New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 153-124

        Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 111-109

        Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 127-116

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