NBA'de James Harden'dan kötü haber!

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.