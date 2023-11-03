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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Furkan Korkmaz'lı 76ers, Raptors'ı devirdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Furkan Korkmaz'lı 76ers, Raptors'ı devirdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 114-99 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:45
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        Furkan Korkmaz'lı 76ers, Raptors'ı devirdi
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        NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. 76ers, Raptors'ı 15 sayı farkla yendi.

        Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 28 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 10 sayı, 3 top çalma, 1 ribauntla galibiyete katkı verdi.

        Raptors'ta Scottie Barnes'ın 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

        CEDİ OSMAN'DAN 13 SAYI

        San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti.

        Konuk ekipte Victor Wembanyama, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

        Suns'ta ise Devin Booker 31, Kevin Durant 28 sayı kaydetti.

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        ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 7 SAYI

        Utah Jazz'ın Orlando Magic'e 115-113 yenildiği maçta Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

        Ev sahibi ekipte Lauri Markkanen'in 22, Jordan Clarkson'ın 21 ve John Collins'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Magic'te ise Paolo Banchero, 30 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 114-99

        New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 125-116

        Utah Jazz-Orlando Magic: 113-115

        Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 121-132

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