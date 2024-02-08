NBA'de Donovan Mitchell 40 sayı attı, Cleveland, Washington'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Donovan Mitchell'in 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımını sırtladığı maçta Cavaliers, Wizards'ı 8 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Cavaliers'ta Evan Mobley 22 sayı ve 8 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 4 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntluk katkı sağladı.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma 28 sayı ve 4 ribaunt, Corey Kispert 23 sayı ve 7 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 13 ribauntla öne çıkan isimler oldu.