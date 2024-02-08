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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Donovan Mitchell 40 sayı attı, Cleveland, Washington'ı devirdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Donovan Mitchell 40 sayı attı, Cleveland, Washington'ı devirdi

        NBA'de Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 mağlup ederken, Cleveland'ın All-star yıldızı Donovan Mitchell 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:08
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        Donovan Mitchell'dan müthiş performans!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards'ı deplasmanda 114-106 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

        NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Donovan Mitchell'in 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımını sırtladığı maçta Cavaliers, Wizards'ı 8 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

        Cavaliers'ta Evan Mobley 22 sayı ve 8 ribaunt, Darius Garland 13 sayı ve 4 asist, Jarrett Allen 12 sayı ve 9 ribauntluk katkı sağladı.

        Wizards'ta ise Kyle Kuzma 28 sayı ve 4 ribaunt, Corey Kispert 23 sayı ve 7 ribaunt, Daniel Gafford 14 sayı ve 13 ribauntla öne çıkan isimler oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 106-114

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        Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 117-123

        Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 104-127

        Boston Celtics-Atlanta Hawks: 125-117

        Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-104

        Sacramento Kings-Detroit Pistons: 120-133

        Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-117

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