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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Celtics ve Mavericks, konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Celtics ve Mavericks, konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti

        NBA play-off'larında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 106-93, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 105-101 yenerek konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Celtics'in Jayson Tatum liderliğindeki galibiyeti, Cavaliers'ın ev sahibi olduğu maçta geldi. Tatum 33 sayıyla parladı ve Jaylen Brown ile Jrue Holiday da önemli katkılar sağladı. Diğer yarı final maçında Dallas Mavericks, Luka Doncic'in liderliğinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:27
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        Celtics ve Mavericks 2-1 öne geçti
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 106-93, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 105-101 yenerek konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçından galip ayrıldı.

        Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday 18 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 6 ribaunt ve Evan Mobley 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        MAVERICS EVİNDE KAZANDI

        Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Dallas Mavericks, normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmalık performansıyla galip geldi.

        Mavericks'te PJ Washington 27 sayı, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 22 sayı, 7 asist üretti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok ve Jalen Williams'ın 16 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

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