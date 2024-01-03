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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA' de Celtics'i Thunder durdurdu - Basketbol Haberleri

        NBA' de Celtics'i Thunder durdurdu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:42
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        Celtics'i Thunder durdurdu
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        NBA'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

        Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla takımını sırtladığı ev sahibi ekipte, Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla oynadı.

        5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı.

        Konuk takımda Kristaps Porziņgis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

        EMBIID TRIPLE DOUBLE İLE DÖDNÜ

        Sakatlıktan dönen Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

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        76ers'ta Tyrese Maxey 21 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris 20 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynadı.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-97

        Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 106-98

        New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-85

        Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 127-123

        Golden State Warriors-Orlando Magic: 121-115

        Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-111

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