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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor: 31 sayı attı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor: 31 sayı attı!

        NBA'de yeni sezon tüm hızıyla sürerken milli basketbolcumuz Alperen Şengün gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Bu sezon toplamda 15 karşılaşmaya çıkan genç yıldız gösterdiği performansla dikkatlari üzerine çekiyor. İşte Alperen Şengün'ün performansı ve yankıları...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 29.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:25
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        Alperen Şengün fırtınası devam ediyor!
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        NBA’de 2023/2024 sezonu tüm hızıyla devam ederken Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ve takımı Houston Rockets iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.

        3. SEZONUNDA ZİRVEYE ULAŞTI

        NBA’deki üçüncü sezonunu geçiren Alperen Şengün'ün ortalamaları:

        ➠ 20.2 sayı

        ➠ 9.1 ribaund

        ➠ 5.7 asist

        ➠ %56.7 FG

        NBA tarihinde hiçbir oyuncu kariyerlerinin ilk 3 yılında sezon boyu +20 sayı, +9 ribaund, +5 asist ve +%55 saha içi isabet istatistiklerini tutturamadı.

        TAKIMININ ZİRVESİNDE

        Bu sezon toplamda 15 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün 32.9 dakika ortalama ile oynuyor. Houston'da 3. sezonunu geçiren genç yıldız bu sezon 20.9 sayı, 9.1 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla takımına katkıda zirvede bulunuyor. En fazla sayı ve ribaund ortalaması Alperen'in elinde bulunurken asist ortalamasında Fred VanVleet'in gerisinde kalıyor.

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        SON MAÇINDA 31 SAYI ATTI!

        NBA’de iki Batı Konferansı ekibi Dallas Mavericks ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta Luka Doncic ve Alperen Şengün mükemmel oynadı, Dallas 121-115 galip geldi.

        Rockets’ta temsilcimiz Alperen Şengün’ün 31 sayı – 9 ribaund – 6 asistlik mükemmel performansı galibiyete yetmedi.

        SPLITTER'DAN ALPEREN'E ÖVGÜ

        Alperen’in bu gelişimini daha önce NBA’de yedi sene forma giymiş ve San Antonio Spurs ile şampiyonluk yaşamış pivot Tiago Splitter, Chron‘a değerlendirdi. Splitter, şu anda Rockets’ın asistan koç ekibinde yer alıyor ve antrenmanlarda Alperen ile sürekli iletişim halinde:

        “Alperen çok yetenekli bir oyuncu. Antrenmanda onu pek çok şey denerken görüyorum ve ‘tamam, bir sonraki maçta bunu denemeli’ diye düşünüyorum. Bu sene en büyük etkenlerden biri rutinini biraz değiştirmemiz oldu. Bu ligde istikrarlı olan hangi oyuncuyu tanısam harika rutinleri olurdu. Her maçta kendisini bulabilmesi için bunu yaptık. Maç oynamaya mental olarak hazır olduğunda moda girmenizi sağlayan bir rutininiz olması önemli.”

        JOKİC İTİRAFI

        Alperen Şengün, Paul George’un programına konuk oldu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

        Birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alperen, MVP yıldız Nikola Jokic ile arasındaki ilişki hakkında da konuştu.

        Alperen Şengün şu açıklamaları yaptı:

        “Biliyorsunuz, Jokic sosyal medyada takılan biri değil. Sadece basketbolu ve ailesini önemsiyor. Harika biri, aynı zamanda da Avrupalı. Bütün Avrupalı uzunlar ve oyuncular burada birbirine çok yakın. Hepimiz birbirimizle çok yakınız. Jokic’in de tabii ki onun hakkında düşündüklerimi, söylediklerimi gördüğüne eminim. İnsanlar da ona söylüyor, ‘Alpi bunları söyledi’ diye. Her maçın ardından Jokic yanıma geliyor, ‘İyi iş çıkardın, harika böyle devam et’ gibi şeyler diyor. Benimle hep iyi konuşmalar yapıyor. Bu da benim için harika. Ben onun gibi oynamaya çalışıyorum diyemem. Oyun tarzlarımız benziyor”

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