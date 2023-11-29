NBA'de Alperen Şengün fırtınası devam ediyor: 31 sayı attı!

NBA’de 2023/2024 sezonu tüm hızıyla devam ederken Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ve takımı Houston Rockets iyi performansını sürdürerek basketbol gündemine damgasını vurmaya devam ediyor.

Bu sezon toplamda 15 karşılaşmaya çıkan Alperen Şengün 32.9 dakika ortalama ile oynuyor. Houston'da 3. sezonunu geçiren genç yıldız bu sezon 20.9 sayı, 9.1 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla takımına katkıda zirvede bulunuyor. En fazla sayı ve ribaund ortalaması Alperen'in elinde bulunurken asist ortalamasında Fred VanVleet'in gerisinde kalıyor.

NBA’de iki Batı Konferansı ekibi Dallas Mavericks ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta Luka Doncic ve Alperen Şengün mükemmel oynadı, Dallas 121-115 galip geldi.

SPLITTER'DAN ALPEREN'E ÖVGÜ

Alperen’in bu gelişimini daha önce NBA’de yedi sene forma giymiş ve San Antonio Spurs ile şampiyonluk yaşamış pivot Tiago Splitter, Chron‘a değerlendirdi. Splitter, şu anda Rockets’ın asistan koç ekibinde yer alıyor ve antrenmanlarda Alperen ile sürekli iletişim halinde:

“Alperen çok yetenekli bir oyuncu. Antrenmanda onu pek çok şey denerken görüyorum ve ‘tamam, bir sonraki maçta bunu denemeli’ diye düşünüyorum. Bu sene en büyük etkenlerden biri rutinini biraz değiştirmemiz oldu. Bu ligde istikrarlı olan hangi oyuncuyu tanısam harika rutinleri olurdu. Her maçta kendisini bulabilmesi için bunu yaptık. Maç oynamaya mental olarak hazır olduğunda moda girmenizi sağlayan bir rutininiz olması önemli.”

JOKİC İTİRAFI

Alperen Şengün, Paul George’un programına konuk oldu ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alperen, MVP yıldız Nikola Jokic ile arasındaki ilişki hakkında da konuştu.