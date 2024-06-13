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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de aBoston Celtics, Dallas Mavericks karşısında seriyi 3-0 yaptı - Basketbol Haberleri

        Boston Celtics, Dallas Mavericks karşısında seriyi 3-0 yaptı

        Boston Celtics, NBA finalinin 3. maçında Dallas Mavericks'i 106-99 yenerek seride 3-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:56
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        Boston Celtics'ten şampiyonluğa dev adım
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.

        American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

        Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.

        Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

        Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.

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