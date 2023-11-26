Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de 76ers, Thunder'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 127-123 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        76ers, Thunder'ın galibiyet serisine son verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

        Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

        ÖMER FARUK'UN TAKIMI UTAH KAZANDI

        Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi.

        Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

        REKLAM

        Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.

        SONUÇLAR

        Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127

        Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97

        Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136

        Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121

        Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100

        Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa