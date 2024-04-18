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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de 76ers, Miami'yi yenerek play-off turuna yükseldi - Basketbol Haberleri

        NBA'de 76ers, Miami'yi yenerek play-off turuna yükseldi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 105-104 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:41
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        NBA'de Miami Heat play-off'ta!
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        Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. 76ers, konuk ettiği Heat'i 1 sayı farkla yenerek play-off turuna yükseldi.

        Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdi.

        Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.

        Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        CHICAGO BULLS DEVAM, ATALANTA TAMAM

        Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.

        Bulls'ta Coby White, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

        Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.

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