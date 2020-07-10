"YAVAŞLATMA TUŞU YOK MU?"

Öte yandan Ali Sunal da, önceki gün Instagram hesabından kızının 11 aylık olduğunu belirten bir paylaşam yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hep böyle hızlı mı geçecek? Durdurma, yavaşlatma tuşu yok mu bu akışın? Seni çok seviyorum ama acayip çok...