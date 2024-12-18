Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı'nın Marakeş tatili
Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı, tatil yapmak için Fas'ın Marakeş şehrine gitti
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İş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile tatil yapmak için Fas'ın en çok ziyaret şehirlerinden Marakeş'e gitti.
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Güneşin keyfini çıkaran çift, tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Eşine poz veren Nazlı Sabancı, fotoğrafları; "Sevdiklerim ve ben" notuyla yayımladı.
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Uzun süre aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.
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2023'ün ağustos ayında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.