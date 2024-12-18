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        Haberler Magazin Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı çifti Marakeş'te - Magazin haberleri

        Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı'nın Marakeş tatili

        Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı, tatil yapmak için Fas'ın Marakeş şehrine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:14
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          İş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile tatil yapmak için Fas'ın en çok ziyaret şehirlerinden Marakeş'e gitti.

        • 2

          Güneşin keyfini çıkaran çift, tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        • 3

          Eşine poz veren Nazlı Sabancı, fotoğrafları; "Sevdiklerim ve ben" notuyla yayımladı.

        • 4

          Uzun süre aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.

        • 5

          2023'ün ağustos ayında kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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