Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Egemen G. ve Esat Ç. yakalanarak, cezaevine gönderildi
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (NARKO) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarileri yakalamak için harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, saklandıkları yerleri tespit edilen 2 firarinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu madde ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan Egemen G., saklandığı binanın asansör boşluğunda yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Esat Ç. ise saklandığı binaya polis ekiplerinin girdiğini görünce dairenin banyo kısmında bulunan pencereden kaçmak isterken yakalandı.
İki firari, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.