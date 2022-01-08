"Ablam artist olunca yalnız kaldım"

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Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu ünlü isim Nazan Şoray oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şoray, hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

Çok meraklı bir çocuk olduğunu söyleyen Nazan Şoray, daha sonra biraz yalnız bir çocuk olmaya başladığını belirterek, "Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim. Şikayet anlamında söylemiyorum. Sadece olanı söylüyorum ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum. Hala merakım var. Bana, 'Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?' diye sorduklarında, 'Ben sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum' demiştim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇABALADIM"

Sinemanı ardından müzik sektörüne de başarılı bir adım atan Şoray, müziği kendi kendine seçmediğini söyledi.

"Sinemada başarılı olan bazı sanatçıları sahneye çıkartıyorlardı. Böyle bir moda vardı. Bana da sahne teklifi geldi. Korkularım, endişelerim vardı. 'Bu sinema oyuncusu, nasıl olacak da sahnede şarkı söyleyecek?' eleştirilerini çok yaşadım ve sonra onu örtbas etmek için çok çabaladım." diyen Nazan Şoray, o dönemde aldığı eleştirileri de dile getirdi.

"BENİM BUNLARI UTANDIRMAM LAZIM' DEDİM"

Ünlü isim, "Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim." ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun kendisine verdiği "Hal Hal" şarkısıyla ilgili de konuşan Nazan Şoray, "İddialı konuşuyorum belki ama Barış Manço'nun Türkiye için önemini biliyoruz. Onun bir şarkısını benim için özel yapması, içinde ismimi geçirmesi, 'Nazo' diye ikinci bir isim vermesi, 'Bayan hal hal' diye üçüncü bir isim takılması... Bütün bunlar önemli şeyler." açıklamasını yaptı.

"SEVİNCE KATLANIYORSUNUZ"

Neden dizilerde rol almadığı sorulması üzerine Şoray, "Ben sürekli şarkı yaptığım ve sahne aldığım için, diziler de çok vakit alacağı için olmadı ama şimdi sahne programlarım azaldı. Daha az, hafta sonları oluyor sadece. Uygun bir rol olması lazım. Tarzıma uygun bir şey istiyorum ama bazen evde televizyon seyrederken bakıyorum. 'Bu rol bana teklif edilseydi oynardım' diye düşünüyorum. Bir de çok acele çekiyorlar galiba. Gerçekten aldıkları, kazandıkları ücret ne olursa olsun helal olsun. Ne kadar zorluklarla çalışıyorlar. Uykusuz kalıyorlar. Zor sahneler çekiyorlar ama sevince katlanıyorsunuz. O havaya girmek bütün mesele." diye konuştu.

Bir dönem tiyatroda komedi oyununda sahnelerde olan Nazan Şoray, sonrasında çok teklif geldiğini söyleyerek, "O kadar zevkli bir şey ki... Sanki dünyanın en mutlu eden şeylerinden biri insanı güldürmek. Sonra tiyatro teklifleri çok geldi bana. Kabul etmedim." ifadelerini kullandı.