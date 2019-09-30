"ABLAM BENİM HAYATTAKİ TEK ŞANSIM"

Yaklaşık 3 saat boyunca ara vermeden sahnede kalan şarkıcı, ablası için, "Benim hayattaki her şeyim. Tek şansım... Ablam beni her zaman 'Evin küçük bebeği' diye severdi" dedikten sonra, "Gönlümün Sultanısın" isimli şarkıyı söyledi.